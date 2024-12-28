Трамп призвал суд отложить запрет TikTok в США

По словам адвоката Сауэра, избранный президент не занимает ничью позицию в споре с соцсетью.<strong>Избранный президент США Дональд Трамп намерен попытаться политически урегулировать претензии к китайской социальной сети TikTok, <a href="https://abcnews.
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