Лавров посетит Армению, встретится с Пашиняном

ЕРЕВАН, 20 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник начнет двухдневный визит в Армению, в ходе которого запланированы его переговоры с главой МИД Араратом Мирзояном, премьер-министром Николом Пашиняном и президентом страны Ваагном Хачатуряном.