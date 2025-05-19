Лавров посетит Армению, встретится с Пашиняном

ЕРЕВАН, 20 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник начнет двухдневный визит в Армению, в ходе которого запланированы его переговоры с главой МИД Араратом Мирзояном, премьер-министром Николом Пашиняном и президентом страны Ваагном Хачатуряном.
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