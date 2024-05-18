Путин поставил сроки восстановления домов, уничтоженных паводками

Пострадавший от паводков жилой фонд должен быть полностью восстановлен до конца летнего сезона. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с главами МЧС Александром Куренковым и Минприроды Александром Козловым по борьбе со стихийными бедствиями.
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