Путин поставил сроки восстановления домов, уничтоженных паводками

Пострадавший от паводков жилой фонд должен быть полностью восстановлен до конца летнего сезона. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с главами МЧС Александром Куренковым и Минприроды Александром Козловым по борьбе со стихийными бедствиями.