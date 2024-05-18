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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Путин поставил сроки восстановления домов, уничтоженных паводками

Пострадавший от паводков жилой фонд должен быть полностью восстановлен до конца летнего сезона. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с главами МЧС Александром Куренковым и Минприроды Александром Козловым по борьбе со стихийными бедствиями.

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