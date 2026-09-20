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Цены на продукты растут медленнее, но инфляционное давление сохраняется: что происходит с «блинной корзиной» россиян

Цены на продукты растут медленнее, но инфляционное давление сохраняется: что происходит с «блинной корзиной» россиян

Цены на продукты растут медленнее, но инфляционное давление сохраняется: что происходит с «блинной корзиной» россиян Елена ГалицкаяНесмотря на общее замедление темпов роста цен, привычные продукты повседневного спроса продолжают дорожать заметнее, чем показывает средняя инфляция.

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