Цены на продукты растут медленнее, но инфляционное давление сохраняется: что происходит с «блинной корзиной» россиян Елена ГалицкаяНесмотря на общее замедление темпов роста цен, привычные продукты повседневного спроса продолжают дорожать заметнее, чем показывает средняя инфляция.
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