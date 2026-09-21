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Царьград

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Анна Даль предсказала глобальный голод из-за Йеллоустоуна

Анна Даль предсказала глобальный голод из-за Йеллоустоуна

Эксперты предупредили: извержение Йеллоустоуна может обернуться глобальной катастрофой с разрушительными последствиями, включая землетрясения и изменение климата.

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