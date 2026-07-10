Белгородским «скоропомощникам» пришлось прятать пациента от беспилотника в гараже местной жительницы

О случившемся рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. По его словам, бригада скорой помощи — врач Николай Беседин, фельдшер Мустафа Райисов и водитель Артём Захаров — выехала из больницы с пациентом для маршрутизации в профильный стационар.
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