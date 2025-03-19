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Макгрегор: тема членства Украины в НАТО лишит США влияния на переговорах

Макгрегор: тема членства Украины в НАТО лишит США влияния на переговорах

Вашингтон лишится рычагов влияния на переговоры по конфликту на Украине, если вопрос вступления страны в Североатлантический альянс включат в процесс по урегулированию, заявил бывший советник Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

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