В Крыму объявлено штормовое предупреждение По информации ГУ МЧС России по региону, сегодня утром и днем на полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, а также усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
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