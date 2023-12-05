Google указал критическую уязвимость в Android

Компания Google объявила о том, что обнаружила критическую уязвимость безопасности в операционной системе Android, которая может позволить злоумышленникам удалённо выполнять код на устройстве без необходимости в наличии дополнительных привилегий для его выполнения.
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