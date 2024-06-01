Он боролся за каждый день ее жизни: Петр Чернышев не смог сдержать слез на прощании с Анастасией Заворотнюк

Гроб с телом Анастасии Заворотнюк на прощании установлен в Воскресенском храме В эти минуты в Москве на территории Покровского монастыря проходит прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая скончалась после 5 лет борьбы с неизлечимой болезнью.