Он боролся за каждый день ее жизни: Петр Чернышев не смог сдержать слез на прощании с Анастасией Заворотнюк

Гроб с телом Анастасии Заворотнюк на прощании установлен в Воскресенском храме В эти минуты в Москве на территории Покровского монастыря проходит прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая скончалась после 5 лет борьбы с неизлечимой болезнью.
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