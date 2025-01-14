«Хаббл» запечатлел джет протозвезды в туманности Ориона

Джет протозвезды в туманности Ориона / © ESA / Hubble & NASA, T. Megeath В правом верхнем углу изображения — две протозвезды HOPS 150, окруженные пылевым диском, а через всю левую часть снимка проходит узкий поток вещества, называемый джетом.
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