Контроль за ценами на важные лекарства ужесточат в России

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Механизм контроля за ценообразованием на важнейшие, в том числе жизненно необходимые лекарства, изменится кардинальным образом уже в этом году, пишут "Известия" со ссылкой на дорожную карту Росздравнадзора.