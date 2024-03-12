Контроль за ценами на важные лекарства ужесточат в России

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Механизм контроля за ценообразованием на важнейшие, в том числе жизненно необходимые лекарства, изменится кардинальным образом уже в этом году, пишут "Известия" со ссылкой на дорожную карту Росздравнадзора.
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