Кубанский химпром демонстрирует устойчивый рост производства продукции

Участие в IV Международном форуме «Минеральные удобрения PRO» принял министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.
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