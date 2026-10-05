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Аргументы недели

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Кубанский химпром демонстрирует устойчивый рост производства продукции

Кубанский химпром демонстрирует устойчивый рост производства продукции

Участие в IV Международном форуме «Минеральные удобрения PRO» принял министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

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