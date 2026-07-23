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Владимир Васильев: Украина погружается в кризис, который заставит ее пойти на уступки по Донбассу

Владимир Васильев: Украина погружается в кризис, который заставит ее пойти на уступки по Донбассу

На Украине начался серьезный кризис, о наступлении которого мы неоднократно предупреждали ранее. Количество переходит в качество, российские удары, наступление нашей армии на разных направления приводят к тому, что украинский режим начал сыпаться.

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