Москвичи просят сохранить Москворецкий дендропарк в Мнёвниковской пойме

Жители Хорошёво-Мнёвников обратились к инженеру-экологу Светлане Акуловой с просьбой Москва, 28 августа 2024 года, — В Хорошёво-Мнёвниках прошла встреча активных жителей района с инженером-экологом, генеральным директором Московского зоопарка Светланой Акуловой по вопросу сохранности Москворецкого дендропарка и создания в нем условий для отдыха жителей столицы.