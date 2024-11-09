После 12 лет в США Ефимова назвала себя патриоткой России: «В Америку поехала не от хорошей жизни»

Трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова в интервьюТрехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова в интервью ютуб-каналу Вити Кравченко назвала себя патриоткой России, несмотря на то, что прожила в США 12 лет.