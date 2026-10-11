Депутат Колунов назвал сроки капитального ремонта домов

Капитальный ремонт многоквартирного дома в среднем должен проводиться каждые 25—30 лет, но единого срока для всего здания не существует.
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