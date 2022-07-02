СМИ2

256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    ВОЗ создана на деньги Рокфеллера, работает под руководством США и не может считаться де-факто организацией, объективн...После снятия всех...
  • Natalia Ivanova
    А когда Россия предъявит свои требования по репарациям к Германии???В Польше заявили ...
  • Дмитрий Танцюра
    Ты готов убедить стадо на мои условия ?Медведев заявил о...

Лукашенко заявил о перехвате запущенных с Украины ракет в районе военных объектов Белоруссии

Лукашенко заявил о перехвате запущенных с Украины ракет в районе военных объектов Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о перехвате ракет, которыми украинские войска пытались поразить военные объекты на территории республики.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх