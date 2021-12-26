Сибирь.Реалии

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"Держал саблю на весу, царю голову снесу!" Приключения декабристов в Сибири

"Держал саблю на весу, царю голову снесу!" Приключения декабристов в Сибири

26 декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге произошло восстание декабристов. За почти два столетия в России об этом событии было сказано так много, что сказанное, как молоко, взбитое лапами лягушки, собралось в твердый оценочный осадок.

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