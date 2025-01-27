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3,6-литровый V6 на 335 л.с. без гибридных довесков: один из последних седанов General Motors с двигателем внутреннего сгорания Cadillac CT5 2026 можно будет заказать с 1 мая

3,6-литровый V6 на 335 л.с. без гибридных довесков: один из последних седанов General Motors с двигателем внутреннего сгорания Cadillac CT5 2026 можно будет заказать с 1 мая

Cadillac CT5 остаётся одним из последних седанов на базе ДВС в линейке General Motors. Как стало известно, начало производства обновлённой версии 2026 модельного года стартует 2 июня 2025 года, а приём заказов начнётся месяцем ранее — 1 мая.

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