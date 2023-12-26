Российские войска активно двигаются к Часову Яру и по пути украинскую мадам «Брошкину» спасли под Крынками: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 26 декабря 2023 года Юлия СоколоваРоссийские войска продолжают свое наступление в направлении районов Клещеевки и Часов Яра, ключевых пунктов в обороне ВСУ на этом участке фронта.
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