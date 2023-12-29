Монти Уильямс о встрече с «Бостоном» и 28-м поражении подряд: «Если продолжим так играть, то выиграем не один, а много матчей»

Главный тренер «Детройта» отдал должное команде за то, что она продолжает бороться на площадке, несмотря на затянувшуюся серию неудач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Павлюченко о вечеринке Ивлеевой: «Не люди, а ничтожества. Подлые уроды. Понимаю устроить нормальную, но не где ходят голые мужики и бабы»
- «Мир мешает России, потому что у них душа испорченная. У русского народа настоящее видение жизни, отсюда и конфликты с Западом». Экс-хавбек «Томи» Крунич про отстранение
- Ивич о России: «Не видел такой чистоты ни в одном городе Европы. Это потрясающе, это культура. Это то, что нельзя привить»
Свежие комментарии