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Монти Уильямс о встрече с «Бостоном» и 28-м поражении подряд: «Если продолжим так играть, то выиграем не один, а много матчей»

Главный тренер «Детройта» отдал должное команде за то, что она продолжает бороться на площадке, несмотря на затянувшуюся серию неудач.

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