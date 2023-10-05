Власти Новокузнецка рассказали о сроках запуска автобусов в Березовую рощу

Жители Новоильинского района Новокузнецка интересуются, когда же запустят обещанный автобус.Новокузнечане интересуются у властей города: когда же, наконец, будет запущен автобус, в маршрут которого будет включена Березовая роща.
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