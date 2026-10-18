Сегодня, в третье воскресенье октября, в России отмечают День отца. Праздник молодой, а вопрос старый: кто такой отец и что он должен детям? Мыслители, писатели и политики отвечали на него по-разному, и по этим ответам видно, как менялось само представление об отцовстве.