Гарик Харламов и Катерина Ковальчук поделились милофотографией на отдыхе

Гарик Харламов не привык публиковать фотографии со своей новой подругой Катериной Ковальчук. В отличие от Кристины Асмус, которая активно демонстрирует свои отношения с Романом Евдокимовым, Харламов предпочитал держать свою личную жизнь в тайне.