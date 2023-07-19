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Гарик Харламов и Катерина Ковальчук поделились милофотографией на отдыхе

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук поделились милофотографией на отдыхе

Гарик Харламов не привык публиковать фотографии со своей новой подругой Катериной Ковальчук. В отличие от Кристины Асмус, которая активно демонстрирует свои отношения с Романом Евдокимовым, Харламов предпочитал держать свою личную жизнь в тайне.

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