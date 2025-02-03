Шелеховчанин отсудил у работодателя 200 тысяч рублей за профзаболевание

Прокуратура Шелехова завершила расследование по заявлению местного жителя о компенсации морального вреда из-за профессионального заболевания, полученного в результате длительной работы на одном из промышленных предприятий, сообщили в ведомстве.
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