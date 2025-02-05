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Евросоюз может развалиться, пока туда дойдет Украина – Бортник

Евросоюз может развалиться, пока туда дойдет Украина – Бортник

Евросоюзу грозит крах из-за давления США. Об этом в эфире видеоблога UkrLife со ссылкой на свои источники в новой администрации Штатов заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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