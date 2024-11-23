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«Тоска по родине!»: у дедушки пресс-секретаря Нацкомитета республиканцев Элизабет Пипко нашлись русские корни

«Тоска по родине!»: у дедушки пресс-секретаря Нацкомитета республиканцев Элизабет Пипко нашлись русские корни

+ A — Недостающие чудеса Марка Клионского Элизабет Пипко — пресс-секретаря Национального комитета Республиканской партии – называли одной из самых вероятных претенденток на аналогичный пост в аппарате американского президента.

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