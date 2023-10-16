Двуглавый орёл над развалинами Вашингтона

Виктор Анисимов Пока существует Россия покоя Америке не будет. В настоящее время только Россия представляет серьёзную опасность для мировой гегемонии США, чтобы там не говорили как наши, так и зарубежные аналитики прозападного толка.
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