Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Виталий Постников
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Двуглавый орёл над развалинами Вашингтона

Двуглавый орёл над развалинами Вашингтона

Виктор Анисимов  Пока существует Россия покоя Америке не будет.  В настоящее время только Россия представляет серьёзную опасность для мировой гегемонии США, чтобы там не говорили как наши, так и зарубежные аналитики прозападного толка.

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