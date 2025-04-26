В Брюсселе истерика: россияне наплевали на санкции и отдыхают в Европе

Российский блогер Егор Мело путешествует по Европе с начала 2022 года. Только в прошлом году он отправился в швейцарский Цюрих на концерт Тейлор Свифт, отпраздновал Новый год в Париже и полюбовался историческими достопримечательностями немецкого Нюрнберга.