В Перми 15 детей госпитализированы с симптомами кишечной инфекции

Роспотребнадзор начал расследованиеУчастников Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов госпитализировали в Перми с норовирусной инфекцией, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
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