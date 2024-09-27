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Политика как она есть

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Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе переговоров на полях 79-й сессии Генассамблеи организации обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

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