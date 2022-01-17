smi.today

1 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ole Ole
    Киевские войска подобрались к России аж на 15 км от границы !!!В Германии ждут ш...
  • Вячеслав Склифос
    если не фейк, то хорошая новость!Венесуэла согласи...
  • Teodor
    Вся труппа марионеток в сборе. Пора брать.Муратов: Игра Пор...

В Киеве Бербок встречают требованиями покаяться перед Украиной и выплатить репарации

В Киеве Бербок встречают требованиями покаяться перед Украиной и выплатить репарации

От нового министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая сегодня посетит Киев, требуют предоставить оружие Украине, отказаться от запуска «Северного потока-2» и начать выплачивать репарации за гибель украинцев во Второй мировой войне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх