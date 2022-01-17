В Киеве Бербок встречают требованиями покаяться перед Украиной и выплатить репарации

От нового министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая сегодня посетит Киев, требуют предоставить оружие Украине, отказаться от запуска «Северного потока-2» и начать выплачивать репарации за гибель украинцев во Второй мировой войне.
От нового министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая сегодня посетит Киев, требуют предоставить оружие Украине, отказаться от запуска «Северного потока-2» и начать выплачивать репарации за гибель украинцев во Второй мировой войне.
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