Семья южноуральцев с тремя маленькими детьми увязла на машине в болоте

Пятерым жителям Челябинской области понадобилась помощь спасателей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, в воскресенье, 29 сентября, запланированная поездка к источнику в Карталинском районе обернулась уроком по выживанию в природной среде сразу для 5-ти человек, в том числе и троих малышей.