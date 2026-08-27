Ракета побеждает Селби и выходит в 1/2 финала турнира в Ухане

Ронни О’Салливан в захватывающем матче одержал победу над Марком Селби, а Джадд Трамп проиграл Чан Бинью в четвертьфинале турнира Wuhan Open 2026, сообщает WST Ронни О’Салливан (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/2 финала Семикратный Чемпион мира Ронни О’Салливан переиграл Марка Селби со счётом 5-3, взяв убедительный реванш за крупное поражение в их прошлом противостоянии.