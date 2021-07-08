Меркель заводит диалог с Россией в тупик: готов ли Берлин в третий раз совершить роковую ошибку в отношениях с Москвой

Когда предпринимаются попытки построить аналитику отношений России и Германии, необходимо выйти за пределы существующего политкорректного языка, в котором реальность описывается в терминах, укладывающихся в либеральный ценностный и терминологический политологический кодекс Где термины придуманы не для прояснения, а для затуманивания реальности, где острая вражда всех государств на международной арене прячется за ширму рассуждений о сотрудничестве, гражданском обществе и необходимости продолжать диалог при существующих разногласиях.