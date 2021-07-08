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Меркель заводит диалог с Россией в тупик: готов ли Берлин в третий раз совершить роковую ошибку в отношениях с Москвой

Меркель заводит диалог с Россией в тупик: готов ли Берлин в третий раз совершить роковую ошибку в отношениях с Москвой

Когда предпринимаются попытки построить аналитику отношений России и Германии, необходимо выйти за пределы существующего политкорректного языка, в котором реальность описывается в терминах, укладывающихся в либеральный ценностный и терминологический политологический кодекс Где термины придуманы не для прояснения, а для затуманивания реальности, где острая вражда всех государств на международной арене прячется за ширму рассуждений о сотрудничестве, гражданском обществе и необходимости продолжать диалог при существующих разногласиях.

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Семен Жаров
"Не нужен нам берег Турецкий, чужая земля не нужна!"
oleg олейник
Но ни пяди своей земли не отдадим !
Владимир Смирнов
Как все надоело! Эта мышиная возня вокруг ресурсов, технологий, выживания нац и каждого в отдельности!!! Разговоры о локальных войнах или 3-й Мировой войне!!! Давайте признаем, что задумка Господа сотворить чудо: умное, чувствующее, искрящееся заботой и любовью к ближнему существо - НЕ УДАЛАСЬ!!! И, как встарь - РВАНЕМ КОЛЬЦО (только теперь уже ЯДЕРНОЕ!!!) и закончим этот вселенский эксперимент, освободим Землю от человечества!!! Да, я сумашедший (для подавляющего большинства из вас), но подумайте и сами: а вам ВСЕ ЭТО надо!!!???
Sergey Desa
Вся история России это история борьбы с западом. Более1000 лет идёт такборьба и ,видимо, никогда не закончится. Вывод один наша сила и есть наше будущее. Только сильная Россия может сохранить этот мир для дальнейшей жизни на планете. Другого человечеству не дано.
Александр Турчин
Так почему же мы всё время боремся??Ведь была возможность уничтожить весь Запад!!!Почему не воспользовались???Да и сегодня еще на всё потеряно если не будем сопли жевать!

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