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FiNE NEWS

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Депутат Слуцкий: европейские политики ухудшают положение своих граждан из-за антироссийской политики

Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале высказался о действиях европейских политиков, которые, по его мнению, негативно сказываются на жизни граждан ЕС.

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