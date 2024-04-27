Силы ПВО сбили 68 беспилотников над Кубанью и Крымом

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.Pr Scr vk.com/mil--> Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 68 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Краснодарским краем и Крымом.
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