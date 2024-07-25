Валерий Сухих: Идею благоустройства Ярмарочной площади предложили школьники

В Осе проходит третий этап благоустройства центра города. Ранее идею по преобразованию общественного пространства предложили школьники во время «Парламентского урока» со спикером краевого парламента Валерием Сухих.
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