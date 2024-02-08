«Строили вы, а жить буду я»: у пенсионерки на Кубани отписали дом с участком, пока она лежала в больнице

«Строили вы, а жить буду я»: у пенсионерки на Кубани отписали дом с участком, пока она лежала в больницеБеда не приходит одна – эта пословица как нельзя лучше описывает ситуацию, в которую попала читательница «Живой Кубани» из станицы Ставропольской Краснодарского края Татьяна Колыбельникова.