Живая Кубань
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Живая Кубань

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«Строили вы, а жить буду я»: у пенсионерки на Кубани отписали дом с участком, пока она лежала в больнице

«Строили вы, а жить буду я»: у пенсионерки на Кубани отписали дом с участком, пока она лежала в больнице

«Строили вы, а жить буду я»: у пенсионерки на Кубани отписали дом с участком, пока она лежала в больницеБеда не приходит одна – эта пословица как нельзя лучше описывает ситуацию, в которую попала читательница «Живой Кубани» из станицы Ставропольской Краснодарского края Татьяна Колыбельникова.

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Комментарии
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Людмила Абрамова
написать в СК нужно
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