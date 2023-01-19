ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 19.01.2023 день

Российское правительство приняло решение не платить взносы за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН Россия не будет платить взнос за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН, соответствующее решение принял российский кабмин.
Российское правительство приняло решение не платить взносы за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН Россия не будет платить взнос за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН, соответствующее решение принял российский кабмин.
Свежие комментарии