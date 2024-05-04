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Убийцу брата Орье приговорили к 23 годам тюрьмы

Кристофер Орье, брат защитника «Галатасарая» и экс-игрока «Тоттенхэма», был застрелен в июле 2020 года у выхода из ночного клуба в Тулузе.

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