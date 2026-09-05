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Он был простым чернорабочим, но восхитил великого Тарасова и покорил мир. История о легенде ЦСКА Михайлове

Он был простым чернорабочим, но восхитил великого Тарасова и покорил мир. История о легенде ЦСКА Михайлове

«Проще всего, конечно, было отказать».«Личность никогда не бывает простой. Но я, пожалуй, не нахожу у Бориса Петровича отрицательных качеств.

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