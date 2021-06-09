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В надежде на «перемогу» украинские греты тунберг крутят России «зеленую» дулю

В надежде на «перемогу» украинские греты тунберг крутят России «зеленую» дулю

/p> 8 июня в Киеве состоялся примечательный сходняк, в ходе которого группа вышиванковых дядек и тёток делали страшные глаза и запугивали общественность «новыми экологическими вызовами и убытками от военных действий в зоне ООС, Крыма и Приазовья».

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