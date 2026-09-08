MES / ES Futures — Key Gamma Regime & Pivot Analysis [7690.71] Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MESU2026 greig The MES (Micro E-mini S&P 500) is currently testing a critical structural level today: the Gamma Flip at 7690.
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