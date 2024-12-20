Алексей Бочаров восхищен Владимиром Путиным Заместитель министра культуры Алтайского края Алексей Бочаров поразился ответом президента страны Владимира Путина в ходе прямой линии о помиловании главой Белого дома Джо Байденом своего сына.
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