Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Брешут . У них в моде четкие имена . Свинной хвостик , Пятачок , Поросячье копытцо , Хрюкатана, Щеневмерлина. Из посл...Депутат Верховной...
  • Георгий Михалев
    Особняк неплохой и цена приемлемая. Надо посмотреть, что там за соседи, а то может какие отмороженные наркоманы.В США продают осо...
  • Betahon
    Жить с пьющим жидом хуже, чем просто проживать в БОМЖатнике!Адвокат Катя Горд...

Суд в Казани приговорил к четырем годам колонии экс-завкассой одного из банков

Суд в Казани приговорил к четырем годам колонии экс-завкассой одного из банков

Ново-Савиновский районный суд Казани приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима заведующую кассой "Банка Казани" Светлану Астафьеву, которая присвоила себе 14,5 млн рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх