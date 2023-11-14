Суд в Казани приговорил к четырем годам колонии экс-завкассой одного из банков

Ново-Савиновский районный суд Казани приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима заведующую кассой "Банка Казани" Светлану Астафьеву, которая присвоила себе 14,5 млн рублей.
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