Путин назвал оправдание нацизма частью общей политики западных элит

Стремление оправдать нынешних последователей нацистов, реваншизм и издевательства над историей являются частью общей политики западных элит, заявил президент России Владимир Путин на параде Победы на Красной площади в Москве.
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