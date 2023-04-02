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«Солнцепеки» ВС России обрушили огненный вихрь на позиции ВСУ у Сватово-Кременной

«Солнцепеки» ВС России обрушили огненный вихрь на позиции ВСУ у Сватово-Кременной

ВС РФ успешно применяют системы ТОС «Солнцепек» в зоне проведения специальной военной операции. В результате работы установки были поражены позиции Вооруженных сил Украины у Сватово-Кременной, передают военкоры Telegram-канала «Русская весна».

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