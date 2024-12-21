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Царьград

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Казань в тревоге: атака БПЛА и рекомендации от властей для безопасности

Казань в тревоге: атака БПЛА и рекомендации от властей для безопасности

В Казани жители призваны сохранять спокойствие в связи с атаками БПЛА. Пресс-служба Татарстана и мэрия города призывают переходить в безопасные зоны и воздерживаться от публикации фото и видео в соцсетях для обеспечения безопасности.

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